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Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde 3 gün önce Künefeciler Meydanı'na konulan 'Künefeci Adam' heykelinin tepsisi çalındı.

Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde 3 gün önce Künefeciler Meydanı'na konulan 'Künefeci Adam' heykelinin tepsisi çalındı. Belediye alan kişinin tepsiyi geri getirmesi halinde bir tepsi künefeyle ödüllendirileceğini açıkladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılıp, 3 gün önce Künefeciler Meydanı'na konulan 'Künefeci Adam' heykelinin tepsisi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Twitter adresi üzerinden, tepsiyi çalanlara çağrıda bulundu. Alan kişinin tepsiyi geri teslim etmesi halinde bir tepsi künefeyle ödüllendirileceği belirtilen açılmada şöyle denildi:
"Antakya Köprübaşı'na diktiğimiz Künefeci Heykeli'nin elindeki künefe tepsisini ödünç alan kimselere sesleniyoruz: Verin künefe tepsimizi, alın hakiki bir tepsi künefeyi."
Belediye tarafından ayrıca farklı bir gönderide, künefeci adam heykelinin tepsi çalınmadan önceki fotoğrafı da paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındı

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