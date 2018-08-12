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Küp Şelalerinde 3 kişi boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 21:48 | Son Güncelleme

ADANA'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde gruptan suya giren 6 kişiden Osman Turgut (28), Şevval Korkmaz (18) ve Savaş Turgut (24), boğularak hayatını kaybetti.

Küp Şelalerinde 3 kişi boğuldu

Çağlar ÖZTÜRK- Nuri PİR/ALADAĞ (Adana), (DHA) - ADANA'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde gruptan suya giren 6 kişiden Osman Turgut (28), Şevval Korkmaz (18) ve Savaş Turgut (24), boğularak hayatını kaybetti.
Aladağ'ın 37 kilometre uzağındaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelaleleri'ne gezmeye gezen bir gruptan 6 kişi, iddiaya göre serinlemek için suya girdi. Akıntıya kapılarak sürüklenen grupdan 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, diğer 3 kişi ise suda kayboldu. İhbar üzerine, arama çalışması yapmak için bir helikopter, AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışma sonucunda sualtı polisleri, vadi içerisinde giriş ve çıkışı açık bir mağarada kayıp 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Cesetlerin Osman Turgut, Şevval Korkmaz ve Savaş Turgut'a ait olduğu belirlendi. Cesetlerin çıkartılışı sırasında yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Cenazeler, olay yerinde jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Küp Şelalerinde 3 kişi boğulduKüp Şelalerinde 3 kişi boğulduKüp Şelalerinde 3 kişi boğulduKüp Şelalerinde 3 kişi boğuldu

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