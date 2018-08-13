Küp Şelaleri'nde boğulan 3 kişi, Besni'de toprağa verildi

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADANA’nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleri’nde girdaba kapılıp boğulan 3 kişi, Adıyaman’ın Besni ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Serinlemek amacıyla girdikleri Küp Şelaleleri'ne girdaba kapılıp boğulan Şevval Korkmaz (18), Savaş Turgut (24) ve Osman Turgut'un (28) cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Buradan memleketleri Adıyaman'ın Besni ilçesine getirilen 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi. HEM AMCA, HEM DAYI Yakınlarının Kürtçe ağıt yakıp sinir krizi geçirdiği 3 kişinin cenazeleri, Hacı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sugözü köyündeki Aile Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi. Şelalede boğulan Osman Turgut'un, Savaş'ın amcası, Şevval'in ise dayısı olduğu belirlendi. Cenaze törenine Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk de katılarak ailelere başsağlığı diledi.
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