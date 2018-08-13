Küp Şelalesi'nde ölen 3 kişinin cenazesi Adıyaman'a gönderildi

Nuri PİR-Damla GÖL/ADANA, (DHA) - ADANA'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde girdikleri suda boğulan 3 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketleri Adıyaman'a gönderildi. Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelaleleri'ne dün akşam gezmeye giden Osman Turgut (28), Şevval Korkmaz (18) ve Savaş Turgut (24), serinlemek için girdikleri suda girdaba kapılarak öldü. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından bulunan 3 gencin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Bugün sabah yapılan otopsinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Osman ve Savaş Turgut ile Şevval Korkmaz'ın gözyaşı döken yakınları, girdabın meydana geldiği suda güvenlik önlemleri alınmasını istedi. Cenazeler, toprağa verilmek üzere memleketleri Adıyaman'ın Besni ilçesine gönderildi.

