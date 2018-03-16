Kural tanımayan sürücüler kazalara davetiye çıkarıyor

Bursa’da kural tanımayan sürücüler kazalara davetiye çıkarmaya devam ediyor.
Bu hafta otobanda 2 kişinin yanarak hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın bir benzeri önceki gün Nilüfer’in Özlüce Mahallesi’nde yaşanıyordu. İlerideki dönel kavşağı kullanmayıp kestirmeden gitmeye çalışan sürücü, az daha kendi şeridinde giden araçla çarpışacaktı. Diğer sürücü son anda sağ şeride geçerek ölümden kurtuldu. Bu anlar ise kameraya yansıdı. Kaydedilen görüntüler araç sürücüsü tarafından emniyet ihbar hattına gönderilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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