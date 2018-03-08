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Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 18:00 | Son Güncelleme

Antalya'da inşaat işçisi S.K. ve adı açıklanmayan arkadaşı, para için kaçırdıkları Kuran kursu hocası İ.C.'ye bıçakla işkence yaptıktan sonra, çırılçıplak soyup bikinili fotoğrafını çekti. Bu anları da kamerayla kaydedip İ.C.'ye 90 bin lira tutarında 3 senet imzalatan şüphelilerden S.K., polis tarafından yakalandı.

Önceki gün Kızılsaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda kendisi gibi inşaat işçisi arkadaşı ile plan yapan S.K., özel Kuran kurslarında hocalık yapan İ.C.'yi takibe aldı. İ.C.'nin muska yaparak çok para kazandığı düşüncesiyle S.K., planını hayata geçirmek için Kızılsaray Mahallesi'nde günlük ev kiraladı. Yanına arkadaşını da alan S.K., tanıştığı İ.C.'ye kız kardeşinin yürüyemediğini ve dua beklediğini söyledi. S.K.'ye doktora gitmesini söyleyen İ.C., işçinin ısrarı üzerine eve gitmeyi kabul etti. Otomobile binen S.K. ve İ.C., evin yolunu tuttu.

Kiralanan evde kapıyı, S.K.'nin arkadaşı açtı. Eve girdiklerinde S.K. arkadaşıyla birlikte İ.C.'nin ellerini plastik kelepçeyle bağladı. S.K., ardından İ.C.'ye, dini istismar ettiğini ve bunun bir cezası olduğunu belirterek, "Seni burada Allah'ın bile kurtaramayacak" diye tehdit etti. Arkadaşıyla birlikte İ.C.'yi çırılçıplak soyan S.K., ardından boğazına dayadığı bıçakla İ.C.'ye işkence yaptı.

İki şüpheli, daha sonra İ.C.'den toplam 90 bin lira tutarında 3 senet aldı. S.K. ve arkadaşı, bir kadın ile ilişkiye zorladıkları İ.C.'ye bira içirip, bikinili fotoğrafını çekti. Şüpheliler bu anları da cep telefonuyla kaydetti. İ.C.'yi "Seni bir tek şartla affederiz" diye tehdit eden ikili, 25 bin lira nakit para ve son model bir telefon istedi. Ardından S.K. ile arkadaşı, yüzünü kapattıkları İ.C.'yi "Bizden haber bekle" diyerek, sokakta bıraktı.

ISKENCE

İ.C.'nin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı almak için gelen S.K.'yi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan S.K., ardından adliyeye sevk edildi. Polis, işkencede kullanılan kılıç ile imzalanan senetlere de el koydu.

Polis, adı açıklanmayan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuran kursu işkence bikini Antalya

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Belki de imamın anlattıkları yalandır
imamla derdin ne senin kompleksli haberi doğru oku.
@azizbastas tanıdığım bütün imamlar yalancı sahtekar da o yüzden onuda öyle düşündüm zorunamı gitti
@azizbastas aynen kardeşim
@izzetiy sana göre tüm imamlar sahtekar .o zaman papazlarlamı dini öğreneceğiz yoksa papazlarıdamı istemiyorsun o zaman çinliler gibi budamı yada hintliler gibi ineklerlemi idare edeceksin yada sen selanikli gibi hiçbir dine inanmıyormusun .eğerki inancın yoksa milletin inancından sana ne
Ülkede ipini-sapını koparan eşkiyalığa,dolandırıcılığa kalkmış ,masumlar,mağdurlar artmış idare koltuk derdinde.Vahh vah ülkem.
@ilhansafa bütün rezalet çağdaşlardan çıkıyor. bunların beldelerinde oluyor ne oluyorsa
İdam şart böylelerine
millet gerçekten sıyırdı Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
çok garip. başka nedeni vardır. inşaat işçileri bu iş için bayağı masrafa girmişler. sonunda hocanın polise gitmeyecegini düşünmek de saflık olur. kadın bile ayarlamışlar. yakında çıkar gerçek sebep
bari haın satajcısınız bu kadarıda olmaz ki dınsız ımansızlar ınsanlık yokmu mahllar
çok heyecanlı ve fantastik bir eylem.şiir gibi.
dön dolaş yine aynı senaryo. bu sefer oyuncular farklı. yahu bu mahkemeler niye var ceza sistemi niye var? millet suç işlesin diye mi yoksa suçların önüne geçilsin diye mi??? yemin olsun aklım durdu. tek şükrettiğim nokta bu adaletsizliğe düşecek birşey başıma gelmedi inş.gelmezde.
cezalar caydırıcı olmalı bunu bilir bunu söylerim. adam yiyeceği cezadan korkarsa yapmaz, gerisi yalan.
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