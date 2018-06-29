Kuran kursunda çocuğu döven imam açığa alındı

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yaz Kuran kursuna gelen öğrencisini plastik boruyla dövdüğü iddia edilen Fatih Camii imamı H.K. açığa alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.
Uzunköprü'de, Atatürk Mahallesi'ndeki Fatih Camii imamı H.K., iddiaya göre, yaz Kuran kursuna gelen erkek çocuğunu yaramazlık yaptığı için plastik boruyla dövdü. Vücudunda darp izi oluşan çocuğun fotoğrafının sosyal medyada yayınlanması üzerine olay büyük tepki çekti. Uzunköprü Kaymakamlığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, imam H.K. açığa alındı.
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