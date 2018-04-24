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Kurban satış yerinde 3 kişinin ölümüne toplam 5 müebbet talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki kurbanlık satış yerinde, 2 yıl önce, aralarında husumet bulunan Sivaslı iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin ölmesi, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada savcı esasa yönelik mütalaasını verdi.

Kurban satış yerinde 3 kişinin ölümüne toplam 5 müebbet talebi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki kurbanlık satış yerinde, 2 yıl önce, aralarında husumet bulunan Sivaslı iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin ölmesi, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada savcı esasa yönelik mütalaasını verdi. Savcı; sanıklar Mehmet Göktaş ve Aydın Göktaş hakkında toplam 5 kez ömür boyu hapis diğer sanık Sabri Sorhun için ise beraat talep etti.
Sivas'tan büyükbaş hayvanlarını satmak için kente gelen Göktaş Ailesi fertleriyle, aralarında husumet bulunan ve İzmir'de oturan Sorhun Ailesi fertleri arasında 29 Ağustos 2016 tarihinde kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Neşat Sorhun (50), Enver Sorhun (30), Nurbay Sorhun (41), Bekir Sorhun (27), Sabri Sorhun (57) ve Mustafa Kırışkuzu (66) tabancayla yaraladı. Seken kurşunlardan bazıları çadırda bulunan kurbanlık danalara da isabet etti. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Neşat Sorhun, Enver Sorhun ve Nurbay Sorhun yaşamını yitirdi. Olaya karıştıkları belirlenen Mehmet Göktaş, Aydın Göktaş ve Sabri Sorhun gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sek edilen zanlılardan Mehmet Göktaş tutuklanırken, diğer iki zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Göktaş, tutuksuz sanık Sabri Sorhun ve tarafların avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Aydın Göktaş ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada esasa yönelik mütalaasını veren savcı; Mehmet Göktaş hakkında Neşat Sorhun, Enver Sorhun ve Nurbay Sorhun'u 'kasten öldürme' suçundan 3 kez ömür boyu, Sabri Sorhun ve Mustafa Kırışkuzu'yu kasten yaralamaktan ise 7.5 yıla kadar hapis cezası istedi. Diğer sanık Aydın Göktaş hakkında ise Enver Sorhun'u 'kasten öldürmek' ile Sabri Sorhun'u 'öldürmeye teşebbüsten' 2 kez ömür boyu hapis cezası talep etti. Savcı; sanıklar Mehmet Göktaş ve Aydın Göktaş için haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ederken, tutuksuz sanık Sabri Sorhun hakkında ise her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delile ulaşılamaması nedeniyle beraat kararı verilmesini istedi.
Sanık Sabri Sorhun'un avukatı, savcının verdiği mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek, sanıklardan Aydın Göktaş'ın olay günü silahını alarak Bodrum'dan İzmir'e geldiğini, ayrıca olayda yaşamını yitirenlerin üzerinde silah, sopa tarzı bir şeyin çıkmamasından dolayı olayın 'tasarlanma' biçiminde geliştiğini söyledi. Avukat ayrıca olayda 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin de yaralanması bakımından cinayetin canavarca hisle işlendiğini belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanmamasını ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.
Sanık Mehmet Göktaş ise olayın yaşandığı çadıra baskın yapıldığını öne sürerek, "Sabri Sorhun hem beni hem de kardeşimi yaktı. Çadıra baskın yapıldı" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına, esasa yönelik savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek, duruşmayı erteledi.

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Kurban satış yerinde 3 kişinin ölümüne toplam 5 müebbet talebiKurban satış yerinde 3 kişinin ölümüne toplam 5 müebbet talebiKurban satış yerinde 3 kişinin ölümüne toplam 5 müebbet talebiKurban satış yerinde 3 kişinin ölümüne toplam 5 müebbet talebi

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