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Kurbanlık hırsızları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 15:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kurbanlık satışı yapılan iş yerine farklı günlerde giren hırsızlar, yaklaşık 7 bin TL değerindeki 4 küçükbaşı çalıp, kaçtı.

Kurbanlık hırsızları kamerada

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kurbanlık satışı yapılan iş yerine farklı günlerde giren hırsızlar, yaklaşık 7 bin TL değerindeki 4 küçükbaşı çalıp, kaçtı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Hırsızlık olayları, Kepez ilçesine bağlı Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki hayvan satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. İş yerine 1 Ağustos Çarşamba gecesi gelen hırsızlar, demir kapıdaki kilidi zorlamadan açıp, içeri girerek, koç çaldı. Yaklaşık 150 küçükbaşın bulunduğu iş yerinden 3 Ağustos Cuma günü de koyun çalındı. İş yeri sahibi Azime Buzkıran, hırsızlık olayları üzerine kilidi değiştirip, zincir takarak, iş yerine de güvenlik kameraları koydu. İş yerine 4 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında, tekrar gelen hırsızlar, bu kez kapıdaki kilidi demir kesme makasıyla keserek, içeri girdi. Hırsızlar, 2 koyunu çalarak, olay yerinden kaçtı. Sabah kilidin kırılarak, iş yerine girildiğini gören Azime Buzkıran, 2 koyunun daha çalındığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledikten sonra hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Hayvancılıkla 45 yıldır uğraştığını anlatan Azime Buzkıran, çalınan 4 hayvan nedeniyle yaklaşık 7 bin TL'lik zararı olduğunu söyledi. İş yeri mesul müdürü Rojan Ağın ise Kurban Bayramı öncesi hırsızlıkların, kendilerini üzdüğünü belirterek, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

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