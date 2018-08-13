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Kurbanlık satış yerinde sahte parayla yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekipleri, kurbanlık satış yerinden hareket eden 6 kişinin içinde olduğu otomobili yol üzerinde durdurdu.

Kurbanlık satış yerinde sahte parayla yakalandılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekipleri, kurbanlık satış yerinden hareket eden 6 kişinin içinde olduğu otomobili yol üzerinde durdurdu. Ekipler, üst aramalarında, 2 kişiden 7 bin 550 lira olan 151 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı yaklaşırken, para sirkülasyonunun yoğun olduğu canlı hayvan borsasına operasyon düzenledi. Polisler, Kahramanmaraş'taki kurbanlık satış yerinden hareket eden ve içinde 6 kişinin olduğu otomobili şüphe üzerine yolda durdurdu. Araçta bulunanların üst aramalarında, 2 kişiden 7 bin 550 lira olan 151 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kurbanlık satış yerinde sahte parayla yakalandılarKurbanlık satış yerinde sahte parayla yakalandılar

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