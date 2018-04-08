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Kurısıkı tabancayla yakalanan çocuğa gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üzerinde kurusıkı tabanca ile yakalanan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üzerinde kurusıkı tabanca ile yakalanan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı.
Turgutlu'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bugün saat 14.00 sıralarında, Öğretmenevi Parkı'nda, ismi açıklanmayan çocuğu durdurup, üzerini aradı. Aramada, çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tabancaya el konulurken, Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen çocuk, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltı sırasında çevredeki meraklı kalabalık arasındaki bazı kişiler, çocuğun üzerinden tabanca çıktığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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