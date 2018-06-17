Kurşunlama şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum),DHA - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü B.Ç., yaklaşık yarım saat süren kavolamaca sonunda yakalandı.
Osmancık ilçe girişinde uygulama yapan polis ekipleri, 19 HK 052 plakalı otomobili Kargı ilçesinin Hacıhamza köyünde kurşunlama olayına karıştığı iddiasıyla şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün kaçması üzerine kovalamaca başladı. Koyunbaba Mahallesi mevkiinde yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonrası sürücü aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis tarafından yakalanan şüpheli B.Ç., gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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