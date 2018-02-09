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Kurşunlanan sürücü kaçarken kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 10:13 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kurşun yağmuruna tutulan otomobilin sürücüsü Yakup Beşel, 2 yerinden vurularak yaralandı, kaçmaya çalışırken de minibüse çarptı.

Kurşunlanan sürücü kaçarken kaza yaptı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kurşun yağmuruna tutulan otomobilin sürücüsü Yakup Beşel, 2 yerinden vurularak yaralandı, kaçmaya çalışırken de minibüse çarptı. Hasar gören aracın içinden çıkarılan Beşel, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay dün gece saat 23.00 sıralarında, Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Yakup Beşel yönetimindeki 54 H 0352 plakalı otomobil, kimliği belirlenemeyen kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 2 kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan Beşel, durmayıp kaçmaya başladı. Yaralandığı için direksiyon kontrolünü yitiren Yakup Beşel'in kullandığı araç park halindeki minibüse çarptı. Yakup Beşel'i kurşunlayan kişiler ise kaçtı.
Hasar gören aracın içinden çıkarılan Yakup Beşel, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kurşunlanan sürücü kaçarken kaza yaptıKurşunlanan sürücü kaçarken kaza yaptıKurşunlanan sürücü kaçarken kaza yaptıKurşunlanan sürücü kaçarken kaza yaptı

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