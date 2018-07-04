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Kurşunlanıp, otomobiliyle birlikte yakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde emlakçılık yapan Kıvanç Karakoç (29), tabancayla vurulduktan sonra otomobiliye birlikte yakılarak öldürüldü.

Kurşunlanıp, otomobiliyle birlikte yakıldı

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde emlakçılık yapan Kıvanç Karakoç (29), tabancayla vurulduktan sonra otomobiliye birlikte yakılarak öldürüldü.
Çerkezköy'de emlakçılık yapan Kıvanç Karakoç, pazar günü İstanbul'a gitmek üzere otomobiliyle evinden ayrıldı. Karakoç'un otomobili, dün İstanbul'un Çatalca ilçesinde, yakılmış bulundu. Otomobilin içinde de Karakoç'un yanmış cesedi bulundu. Yapılan incelemede, Karakoç'un aracın ateşe verilmeden önce tabancayla vurulduğu da belirlendi. Karakoç'un cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.
DAHA ÖNCE YARALANDI
Otomobili ile birlikte yakılarak öldürülen Kıvanç Karakoç, 8 Haziran günü Çerkezköy'de aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grupla kavgaya karışmıştı. Kavga sırasında Karakoç, tabanca ile vurularak yaralanmıştı.

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