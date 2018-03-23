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Kurt Adam ve arkadaşları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 18:54 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir kişinin silah zoruyla kaçırılması üzerine baskın yapılan ve silah atölyesi bulunan evde gözaltına alınan Kurt Adam lakaplı şahıs ve 2 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gaziantep’te S.A.

Gaziantep’te bir kişinin silah zoruyla kaçırılması üzerine baskın yapılan ve silah atölyesi bulunan evde gözaltına alınan Kurt Adam lakaplı şahıs ve 2 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep’te S.A. isimli kişinin silah zoruyla kaçırıldığı ihbarı üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Şahinbey ilçesine bağlı Turan Emeksiz Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenlenmiş, eli ayağı bağlı vaziyette bulunan S.A. yaralı olarak kurtarılırken, operasyonda evin silah atölyesi olarak kullanıldığı belirlenmişti. Operasyonda polis 1 adet el yapımı (EYP) bomba, 6 adet parçalı halde kurusıkı tabanca gövdesi, 7 adet tabanca sürgüsü, 7 adet çeşitli şarjör, 4 adet tabanca, metal kabza parçası, 16 adet plastik kabza, 16 adet çeşitli boylarda tabanca yayı, 84 parça çeşitli tabancalara ait namlu, tetik, horoz, emniyet cıvata parçası, 5 adet mengene, 6 adet matkap başlığı, 7 adet çeşitli ebatlarda pense, 7 adet çeşitli ebatlarda tornavida, 1 adet çekiş, plastik kutu içerisinde matkap, alyan gibi malzemeler, 3 adet 218 bin liralık senet, 5 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 18 adet av tüfeği mermisi, 1 adet elektro şok cihazı, 1 adet sustalı tabir edilen bıçak, 1 adet sallama tabir edilen bıçak ve çok sayıda silah yapımında kullanılan silah parçaları bulmuştu. Malzemeler muhafaza altına alınırken, ’Kurt adam’ lakaplı U.A. ile arkadaşı F.G. ve D.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Şahıslardan F.G.’nin uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama gibi 23 çeşitli suçtan kaydının olduğu, U.A.’nın ise çeşitli suçlardan 2 adet kaydının bulunduğu belirlenmişti.
Haklarında kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma (gasp) ve 6136 S.K.M. suçlarından dosya hazırlanan şahıslar, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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