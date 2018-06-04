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Kurt figürlü maske takıp, silahla kaçakları gasp eden 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistanlı 1'i hamile, 9 kaçağın paralarını, kurt figürlü maske takarak, silah zoruyla gasp ettikleri iddiasıyla jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kurt figürlü maske takıp, silahla kaçakları gasp eden 2 kişi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistanlı 1'i hamile, 9 kaçağın paralarını, kurt figürlü maske takarak, silah zoruyla gasp ettikleri iddiasıyla jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Olay, İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyü ile Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesi arasındaki arazide meydana geldi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada Beyendik beldesi yakınlarında yürüyen Pakistan uyruklu 1'i hamile, 9 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, jandarmadaki ifadelerinde arazide yürüdükleri sırada yanlarına gelen iki araçtan inen 3 kişinin silah zoruyla paralarını gasp ettiğini öne sürdü.
Jandarma, kaçakların ifadeleri ve çevrede yaptıkları araştırma doğrultusunda 06 FRG 70 ve 59 JC 412 plakalı araçları Keşan'da durdurdu. Araçlarda bulunan şüpheliler B.A. (24), E.E. (24) ve İ.E. (55) gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada ise 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurt figürlü maske ile gasp edildiği iddia edilen 1120 lira, 395 euro ve 10 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Jandarmadaki sorgularının ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerinden İ.E. savcılıkça serbest bırakılırken, B.A. ve E.E. 'gasp' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Kurt figürlü maske takıp, silahla kaçakları gasp eden 2 kişi tutuklandıKurt figürlü maske takıp, silahla kaçakları gasp eden 2 kişi tutuklandı

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