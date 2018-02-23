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'Kürt Yaşar' ve suç makinesi çetesine 197 polisle baskın!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 13:47 | Son Güncelleme

Aksaray polisi, yağmadan silahla yaralamaya, uyuşturucu ticaretinden adam kaçırmaya, nitelikli dolandırıcılıktan kaçakçılığa onlarca suça bulaşan çeteye yönelik operasyonda aralarında çetenin lideri olduğu ileri sürülen "Kürt Yaşar" lakaplı Yaşar Koçak’ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı

Operasyon sabahın ilk ışıklarında Aksaray merkez, Ortaköy ilçesi ve köylerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kentte suç örgütü kurarak haraç topladıkları, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve silahla adam yaralamak gibi eylemler gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerin olduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, liderliğini Yaşar Koçak isimli şahsın yaptığını tespit ettikleri suç örgütünü takibe aldı.

İHA'nın haberine göre Çete lideri olduğu belirlenen Yaşar Koçak’ı takibe başlayan polis ekipleri, 6 ay boyunca teknik ve fiziksel takip yaptı. Yapılan takiplerde 30 şüpheliyi tespit eden ve birçok delil elde eden polis, sabahın ilk ışıklarında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde 6, merkeze bağlı Borucu köyünde 1, Hırkatol köyünde 1, İsmailağatolu köyünde 1, Altınkaya köyünde 1, Sevinçli köyünde 1, Ortaköy ilçesinde 13, Gökkaya köyünde 3 ve Bozkır köyünde 1 adres olmak üzere toplam 28 ayrı adrese 197 polis ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

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Yapılan aramalarda adeta cephanelik ele geçti

Yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, kayıp olan 7 kişinin aranmasına devam ediliyor. Şüpheliler ev aramalarının ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise elde geçen ateşli silahlar ve mühimmatlar adeta cephaneliği andırdı. 28 ayrı adreste didik didik arama yapan polis ekipleri 16 adet av tüfeği, 545 adet av tüfeği fişeği, 8 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 65 bin 440 TL para, 5 bin 740 TL sahte para, bin euro sahte para, 113,12 gram esrar, 3 adet çek-senet, 3 adet bıçak, 4 adet pala, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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Operasyonla ilgili Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı

Operasyonla ilgili Aksaray Emniyet Müdürlüğü de açıklama yaptı. Yazılı olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

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"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimiz genelinde çıkar amaçlı suç örgütleri ile yapılan mücadele çalışmaları sonucunda, Yaşar Koçak’ın (çevresinde Kürt Yaşar olarak bilinen) çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu, örgüte liderlik yaptığı, örgüte elaman ve silah temin ettiği, örgüt mensupları ile birlikte halk arasında korku, panik ve infial uyandıracak silahlı eylemler gerçekleştirdikleri, halka baskı yapıp, şiddet uygulayarak darp ettikleri, işyeri sahiplerinden silah zoru ile haraç aldıkları, vermek istemeyenlere karşı silahlı eylemler gerçekleştirdikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiştir. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince altı ay süre ile teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılmış, şüpheli Yaşar Koçak’ın liderliğini yaptığı suç örgütünün 22 ayrı yağma, silahla yaralama, uyuşturucu ticareti yapma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, gümrük kaçağı araç bulundurmak ve kullanmak, 6136 SKM, tehdit, ateşli silahla yaralama olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Yeteri kadar delil elde edilmesinden sonra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, örgütün eylemlerinin deşifre edilerek, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı olarak operasyon kararı alınmıştır."

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Operasyonla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kürt Yaşar Yaşar Koçal Aksaray silahlı yaralama

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Haberi lakabını eklemeden düzeltiniz. Kürt yaşar ne demek? Kötü suç işleyenlerin başına etnik kökenini mi ekliyorsunuz? Oldukça ırkçı bir haber olmuş kınıyorum.
@bjk1903besitas BJK Lİ KARDEŞ GENE TİNER ÇEKTİNİZ HERHALDE ,BU GİBİLER LAKAPLARI KENDİLERİNE KENDİLERİ TAKIYOR DAHA ŞAŞALI GÖRÜNSÜN DİYE.
@bjk1903besitas adamın lakabı kürt Yaşar... Sabaha kadar kınasan nolur
@bjk1903besitas kendisi koymuştur...yaşar çetesi korkutmaz..kürt yaşar çetesi korkutur :)
iyi gözel bunları yakalamak bir zahmet sedat pekeri de yakalasanız
resimdeki kişiyi gördükten sonra ne yaptığını yada neden yakalandığıni nedense okumadım ...
@brad_niko_1981 süpersin.. :)
Bunları deliğe tıkacaksın bir daha da çıkarmıyacaksın,Adamda her türlü pislik mevcut.
POLİS AYNI TAYYİP ERDOĞANA BENZİYOR BAŞKAN HERYERDE :))))
Bu ülkeye özal 'ın kuzey ıraktan soktuğu bir milyon etniği temizleyin adi suç oranı yüzde doksan oranında düşer.
@hedefturan64 DEĞERLİ HEDEFTURAN. ZAZAYIM... MİLLİYETÇİYİM, NEYE GÖRE KONUŞUYORSUN? PALU GERGER ERGANİ MADEN.. DUYDUN MU? YÜZYILLARDIR BU ÇEVREDEYİZ... KUZEY IRAKTAN GELMEDİK. LAFLARINA DİKKAT ET. VATAN NAMUS BİZİM İÇİN BORÇTUR... ÖĞRETMEN VERİRİRİZ DOKTOR VERİRİZ ŞEHİT VERİRİZ... HER IRKIN HAİNİ VARDIR. LAFLARINA DİKKAT ET.
BÖYLE PİSLİKLERİ KÜRTMÜŞ,TÜRKMÜŞ, HER NE NANE İSE ÇÖKÜN TEPESİNE AMA..KAZIĞI DA HAZLAYIN....ÇOK KAN AKSIN...
peker neci o niye gezio
SURATINDA MEYMENET RABBÎ YASİR YOK BU ANCAK KORKUDAN DAYAKTAN ANLAR BUNU PSÎKOPAT BİR POLİS 2 GÜNDE ADAM EDER MUM EDER
hiç sucu olmasa tipten 10 yili var..
Peşmerge açılımı meyvelerini vermiş
Lan ne kürt yaşarı dünkü keko yaşar eline bir iki silah aldı diye MAFYA BABASIMI oldu başımıza..
Tipi kayık kalbinin kötülüğü suratına vurmuş zaten
adam eşgalinde babası tipe bak ya hem ayı hem tipsiz
adamın surada bak ya aynen?kin ve nefret akıyor....
Hepsini idam etmek bunların kimbilir nice insanın canını yaktılar.
Bu adam bu kadar suçu işlerken neyi beklediniz. Salıverirler yakında ya da üç bilemedin beş yıl yatar çıkar.
Görüntüye bakılırsa suç işlemek için doğmuş zaten
logar surat daha ygun
birde kürt yaşar mı çıkmış maşallah
baskın için girilecek eve ayakkabılarını çıkararak giriyorlar neden kirlenmemesiymiş zaten kirlenmiş insanlardan oluşan bir suç örgütü var
adamdaki surata bak ya, pislik akıyor resmen
zaten bu adamı tipten 5 yıl vermek lazım diğer suçlar extra
ölü oluk kanlar akıtarak diyen botokslu çürük raporlu mafyalari da yakalayacakmisiniz yoksa hemşehrimiz diye gözü yumacaksiniz.kurt yaşar bugüne kadar neden tutuklanmadida seçime yaklaştığında tutuklaniyor
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