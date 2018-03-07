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Kurtalan’da silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 21:22 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Bölüktepe köyü kırsalında akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Cemalettin T.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bölüktepe köyü kırsalında akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Cemalettin T. yaralandı. 112 ambulansıyla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışa başlatıldı.

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