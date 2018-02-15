Kurtarmak istediği oğlu ile birlikte toprak altında kalıp, öldü

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Mut ilçesinde tarlada taşları gömmek için açtıkları çukurda kayan toprağın altında kalan oğlu Ali Rıza'yı kurtarmak isteyen Zeynel Çelik de toprak altında kaldı. Hayatını kaybeten baba ile oğlunun cesetlerini itfaiye ekipleri çıkardı.
Olay, ilçeye bağlı Narlıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Zeynel Çelik (58) ve oğlu Ali Rıza (26), tarlalarındaki taşları toplayıp gömmek için iş makinesiyle çukur açtı. Ali Rıza Çelik, su dolmaya başlayan çukura indi, ancak bu sırada toprak kayması meydana geldi. Oğlunu kurtarmak için çukura inen Zeynel Çelik de devam eden kayma nedeniyle toprak altında kaldı.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Zeynel Çelik ile oğlu Ali Rıza'yı çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Zeynel Çelik ile oğlu Ali Rıza'nın cesetledi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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