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Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz’ın sahibi olduğu Selimoğlu İnşaat’ın eski yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan 11 kişiden 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 4’ünün ise emniyetteki

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

IHAAW170612-ASA/05-04-2018 - Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz’ın sahibi olduğu Selimoğlu İnşaat’ın eski yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan 11 kişiden 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 05.04.2018 17:06:12 TSI NNNN

IHAAW170612-ASA/05-04-2018

- Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz’ın sahibi olduğu Selimoğlu İnşaat’ın eski yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan 11 kişiden 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 4’ünün ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

05.04.2018 17:06:12 TSI
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