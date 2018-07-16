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Kürtün'de, 2 PKK'lı teröristi öldüren askerlere coşkulu karşılama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 19:00 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde dün, terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu elebaşı 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın etkisiz hale getirildiği operasyona katılan askeri birlikler, ilçeye döndü.

Kürtün'de, 2 PKK'lı teröristi öldüren askerlere coşkulu karşılama

Osman ŞİŞKO-Uğur AYDIN/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde dün, terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu elebaşı 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın etkisiz hale getirildiği operasyona katılan askeri birlikler, ilçeye döndü. Askerler, vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında, dün, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir grup teröristle temas sağlandı. Jandarma ve Polis Özel Harekât birlikleri; İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Kırmızı Kategori'de aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ı etkisiz hale getirdi. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'nun elebaşı Mehmet Yakışır'ın, geçen yıl erzak çalan PKK'lıların yerini gösterirken teröristlerin kurşunlarının hedefi olan Eren Bülbül (15) ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırının emrini verdiği öğrenildi.
PKK'lı teröristler Mehmet Yakışır ve Levent Dayan’ın etkisiz hale getirilmesi, Kürtün'de sevinçle karşılandı. PKK'lı teröristlerin öldürülmesiyle birlikte, örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu büyük darbe alırken, Kürtün'de, operasyonlara katılan askeri birlikleri karşılamak için tören düzenlendi. Törene Kürtün Kaymakamı Çeçen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabukut, Kürtün Belediye Başkanı Adil Kanat, Öz Kürtün Belde Belediye Başkanı Aynur Zorlukaya ve çok sayıda kişi katıldı.
ASKERLERİ ALINLARINDAN ÖPTÜLER
İlçe sakinleri operasyondan dönen güvenlik güçlerini Kürtün merkezi girişinde alkışlar eşliğinde coşkuyla karşıladı. Ellerinde Türk bayrakları da taşıyan yaklaşık 300 kişi, "En büyük asker bizim asker", "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak operasyondan dönen askeri birliklerle ilçe merkezine kadar yürüdü. Törende vatandaşlarca daha önce adak edilmesi üzerine kesilen büyükbaş kurbanın kanı, askerlerin alnına sürüldü. Kalabalık, PKK'lı teröristleri vuran 2 askere de el dokumasıyla üretilen yöresel kilim ve Türk bayrağı hediye etti.
Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen de kendisi selamlayan İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Orhan Polat'ı ve diğer askeri alınlarından öperek kutladı. Kaymamak Çeçen, Üsteğmen Polat'a, üzerinde ay yıldız işlemesi yer alan tablo verdi. Askerler karşılama töreninde komando marşını da seslendirdi.
ŞEHİT KARDEŞİ TEŞEKKÜR ETTİ
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü sınırları içerisindeki Yaşmaklı Barajı'nda, 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan elektrik ustası Adil Bülbül'ün (41) kardeşi Ali Bülbül de katıldığı karşılama töreninde komutana çiçek vererek, "Kardeşimin kanı da yerde kalmadı. Size teşekkür ediyorum" dedi.
İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Orhan Polat, terör saldırısında şehit olan Adil Bülbül'ün kendi adını taşıyan 2 yaşındaki oğlunu da kucağına alarak öptü.

FOTOĞRAFLI

Kürtün'de, 2 PKK'lı teröristi öldüren askerlere coşkulu karşılamaKürtün'de, 2 PKK'lı teröristi öldüren askerlere coşkulu karşılamaKürtün'de, 2 PKK'lı teröristi öldüren askerlere coşkulu karşılamaKürtün'de, 2 PKK'lı teröristi öldüren askerlere coşkulu karşılama

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