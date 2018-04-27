Kuru yapraklar içine gizlenen 19 bin paket gümrük kaçağı sigara yakalandı

ADANA'da, kuru yaprak yüklü TIR'ın dorsesinde 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilidi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sarıçam ilçesindeki dinlenme tesislerinde şüphelendikleri TIR'ı durdudu. Hasas burunlu köpek ile yapılan aramada TIR'ın kuru yaprak yüklü dorsesinde 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler, TIR'da bulunun 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

