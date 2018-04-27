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Kuru yapraklar içine gizlenen 19 bin paket gümrük kaçağı sigara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

ADANA'da, kuru yaprak yüklü TIR'ın dorsesinde 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilidi.

ADANA'da, kuru yaprak yüklü TIR'ın dorsesinde 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilidi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sarıçam ilçesindeki dinlenme tesislerinde şüphelendikleri TIR'ı durdudu. Hasas burunlu köpek ile yapılan aramada TIR'ın kuru yaprak yüklü dorsesinde 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler, TIR'da bulunun 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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