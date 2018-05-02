Kurye aracından 550 bin liralık soygunu, sürücü ile enişte ve kardeşi yapmış (2)

TUTUKLANDILAR

Konya'da dün bir zincir marketin hasılatını toplayan özel kurye şirketine ait para nakil aracından 550 bin liralık soygunu gerçekleştiren araç sürücüsü Mehmet Soydan (22) ile eniştesi Cafer Yağcı (32) ve eniştesinin kardeşi Osman Yağcı (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

