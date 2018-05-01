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Kurye şirketinin para nakil aracından 500 bin liralık soygun

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 18:34 | Son Güncelleme

KONYA'da bir zincir marketin hasılatını toplayan özel bir kurye şirketine ait para nakil aracı, içerisindeki personel bulunmadığı sırada soyuldu.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir zincir marketin hasılatını toplayan özel bir kurye şirketine ait para nakil aracı, içerisindeki personel bulunmadığı sırada soyuldu. Hırsızlar, araçtaki kasanın şifresini girerek yaklaşık 500 bin lirayı alıp kaçtı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir marketin, şubelerinden hasılatın toplanması için anlaştığı özel kurye şirketine ait para nakil aracında görevli iki çalışan, öğle yemeği yemek için aracı park etti. Kuryeler gittikleri bir lokantada yemek yerken para nakil aracının yanına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, aracın ön tarafında bulunan ve kapı otomatiğine bağlı teli çekerek kapıyı açtı. Hırsızlar ardından kasanın bulunduğu arka bölüme yöneldi. Şifreyi girerek kasayı açan hırsızlar, yaklaşık 500 bin lirayı alarak kaçtı.

Yemekten sonra araca gelen kuryeler soygunu fark edince, polisi aradı. Araçta ve çevresinde inceleme yapan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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