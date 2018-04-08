Kuş avlarken arkadaşını öldürdü

Kayseri’de kuş avlarken arkadaşını öldüren bir kişi gözaltına alınırken, bir kişi de hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı köyünde meydana gelen olayda 12 yaşındaki M.A.D. ve 14 yaşındaki E.Y. ile 14 yaşındaki Y.K. kuş avlamak için araziye çıktı. 12 yaşındaki M.A.D., arkadaşı Y.K.’nın elinden çıkan saçmalar sonrasında ağır yaralanırken, E.Y. ise sırtından yaralandı.
Yapılan ihbar sonrasında ağır yaralanan M.A.D. Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı E.Y. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yetkililer, Y.K.’nın gözaltına alındığını ve olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
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