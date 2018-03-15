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Kuş Cenneti’nde jandarma huzur sağlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından biri olan ve 352 kuş türünü barındıran Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti jandarma tarafından yaya, motorlu ve trafik timleri tarafından 24 saat devriyelerle kontrol ediliyor.Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde denetimlerini aralıksız sürdüren jandarma motorize ekipler deltayı mercek altına aldı.

Kuş Cenneti’nde jandarma huzur sağlıyor

Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından biri olan ve 352 kuş türünü barındıran Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti jandarma tarafından yaya, motorlu ve trafik timleri tarafından 24 saat devriyelerle kontrol ediliyor.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde denetimlerini aralıksız sürdüren jandarma motorize ekipler deltayı mercek altına aldı. Kızılırmak Deltası 19 Mayıs Yörükler girişindeki kontrol noktasında gece-gündüz denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri kimlik kontrolleri ve araç üzerindeki denetimlerinin yanı sıra, delta sınırları içerisinde devriye gezerek olası bir bir olumsuzluğa meydan vermiyor. Yapılan denetimler sayesinde kaçak avcılığın önüne geçildi. Ailesi ile birlikte Kuş Cenneti’ni gezmeye gelen vatandaşlar, anı olarak kuşlarla bol bol fotoğraf çektirme imkanı buluyor.

Kuş Cenneti’nde jandarma huzur sağlıyor

Kuş Cenneti’nde jandarma huzur sağlıyor

Kuş Cenneti’nde jandarma huzur sağlıyor

Kuş Cenneti’nde jandarma huzur sağlıyor

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