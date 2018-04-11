Kuşadalı 67 yaşındaki avukat evinde ölü bulundu

Kuşadası’nda ikamet eden 67 yaşındaki avukat evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli bulunan ölüm olayı nedeniyle avukatın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Türkmen Mahallesi Leylak Sokak’ta bir apartmanın 3. Katında tek başına yaşayan 67 yaşındaki Osman Kayacan isimli avukattan komşuları uzun süre haber alamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir ile kapıyı açarak avukatın yalnız yaşadığı eve girdi ve cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırmada avukatın yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet Başsavcısı avukatın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedini İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.
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