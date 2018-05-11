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Kuşadalı yönetmenin filmi finalde

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 13:16 | Son Güncelleme

KUŞADALI yönetmen Cenk Behram Su'nun çektiği, Aydın bölgesindeki jeotermal enerji santrallerinin çevreye verdiği zararları konu alan 'JES İstemiyoz!' isimli belgesel, Elazığ'daki 11.

Kuşadalı yönetmenin filmi finalde

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADALI yönetmen Cenk Behram Su'nun çektiği, Aydın bölgesindeki jeotermal enerji santrallerinin çevreye verdiği zararları konu alan 'JES İstemiyoz!' isimli belgesel, Elazığ'daki 11. Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nde finale kaldı.
Kuşadası Belediyesi, Kalamaki Çevre Platformu ve Caferli Güzelleştirme Derneği'nin katkılarıyla çekilen 'JES İstemiyoz!' adlı belgesel, daha önce 3 uluslararası film festivalinde ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde ders niteliğinde gösterildi. Yönetmenliğini Cenk Behram Su, görüntü yönetmenliği Erhun Altun, kurgusunu ise Şencan Semerci'nin yaptığı belgesel film, Elazığ'daki 11. Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nde finale kaldı.
CBSU Production ve ALTUN filmin yapımcılığında gerçekleştirilen film, önümüzdeki aylarda yurt dışında gerçekleşecek olan bazı çevre filmleri festivallerinde de gösterilecek.

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