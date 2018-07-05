Kuşadası açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden bindikleri lastik botla Yunan adalarına gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Devriye görevi yapan, Sahil Güvenlik botundaki ekipler tarafından çarşamba günü saat 05.50 sıralarında, Kuşadası açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu tespit edildi. Durdurulan lastik bottaki 25'i Suriye, 2'si Filistin, 3'ü Irak uyruklu toplam 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. 5'i kadın, 13'ü çocuk olan 30 kaçak, kimlik tespitlerinin ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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