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Kuşadası açıklarında 61 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 16:21 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden bindikleri lastik botla Yunan adalarına gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 61 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuşadası açıklarında 61 kaçak göçmen yakalandı

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden bindikleri lastik botla Yunan adalarına gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 61 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Devriye görevi yapan sahil güvenlik helikopterindeki ekip, dün saat 04.55'te, Kuşadası açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botundaki görevliler tarafından, lastik bot durduruldu. Botta bulunan 29'u Suriye, 13'ü Filistin, 8'i Irak, 6'sı Afganistan, 3'ü Hindistan, 1'i Mısır, 1'i Eritre uyruklu olmak üzere toplam 61 kaçak göçmen, sahil güvenlik botuna alındı. Lastik bot ise yedeklenerek kıyıya getirildi. 11'i kadın, 28'i çocuk kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kuşadası açıklarında 61 kaçak göçmen yakalandıKuşadası açıklarında 61 kaçak göçmen yakalandı

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