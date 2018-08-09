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Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 4 ölü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 08:56 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun batmasıyla 4 kişi öldü, 4 kişi kurtarıldı.

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun batmasıyla 4 kişi öldü, 4 kişi kurtarıldı. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderilirken, arama kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ölü sayısının artmadından endişe edildiği kaydedildi.

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