HABER

Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 7'si çocuk 9 ölü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

ÖLENLER IRAKLI Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, batan lastik bottaki 13 kişiden 12'sinin Irak, 1'inin ise Suriye uyruklu olduğu belirlendi.

Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 7'si çocuk 9 ölü (3)

ÖLENLER IRAKLI
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, batan lastik bottaki 13 kişiden 12'sinin Irak, 1'inin ise Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Faciada yaşamını yitiren 9 kişinin tamamının da Iraklı olduğu tespit edildi. Kurtarılanlar arasındaki Suriyeli'nin ise organizatör olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu bildirildi.
İki ayrı aileye mensup oldukları belirlenen Iraklı kurtarılan kaçakların ifadelerinde, kendilerine can yeleği verilmeyince itiraz ettiklerini, ancak buna rağmen zorla bota bindirildiklerini söyledikleri kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 7'si çocuk 9 ölü (3)Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 7'si çocuk 9 ölü (3)Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 7'si çocuk 9 ölü (3)

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Okuma-yazma bilmeyen büyükannesine çizimle telefon rehberi yaptıOkuma-yazma bilmeyen büyükannesine çizimle telefon rehberi yaptı
Bodrum Bale Festivali'nde en iyiler sahnelendiBodrum Bale Festivali'nde en iyiler sahnelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.