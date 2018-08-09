Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 7'si çocuk 9 ölü (3)

ÖLENLER IRAKLI

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, batan lastik bottaki 13 kişiden 12'sinin Irak, 1'inin ise Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Faciada yaşamını yitiren 9 kişinin tamamının da Iraklı olduğu tespit edildi. Kurtarılanlar arasındaki Suriyeli'nin ise organizatör olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu bildirildi.

İki ayrı aileye mensup oldukları belirlenen Iraklı kurtarılan kaçakların ifadelerinde, kendilerine can yeleği verilmeyince itiraz ettiklerini, ancak buna rağmen zorla bota bindirildiklerini söyledikleri kaydedildi.

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