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Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 7'si çocuk 9 ölü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 12:28 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan mültecileri taşıyan lastik botun batıp, 2'si kadın 7'si çocuk 9 kaçak göçmenin ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında, çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

Taylan YILDIRIM, Tekin GÜRBULAK / KUŞADASI (Aydın), (DHA) Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan mültecileri taşıyan lastik botun batıp, 2'si kadın 7'si çocuk 9 kaçak göçmenin ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında, çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Irak'tan 20 gün önce Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerin, gece yarısı insan kaçakçılarıyla buluştukları öğrenildi. Tercüman eşliğinde polise bilgi veren, olayda eşi ve üç çocuğunu yitiren Soner Rad, yaşadıkları dehşet anlarını anlatttı. Soner Rad, toplam 13 kişi olduklarını, kendilerini almak üzere teknenin gelmesini bekledikleri sırada, kaçakçıların lastik bot getirdiklerini söyledi. Lastik bota binmek istemediklerini, bunun üzerine ise kendilerini silahla tehdit edip, bota bindirerek denize açılmalarını sağladıklarını anlattı. Denize açıldıktan kısa süre sonra ise aşırı yükten ve dalgalar nedeniyle yaşanan panikten dolayı botun battığını belirtti. Soner Rad tek sağ kalan oğlu Muhammet'i yanından hiç ayırmadı ve eşi ile diğer çocuklarının konulduğu cenaze aracını gösterip "Her şey bitti" dedi.

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