Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 7'si çocuk 9 ölü (4)

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında batan lastik botta toplam 13 kişinin bulunduğu, kayıp kimsenin olmadığı belirlendi. Sahil Güvenlik tarafından denizden sağ kurtarılan 4 kaçağın 3'ünün erkek, 1'inin çocuk olduğu belirtildi. Denizde cesetleri bulunan 9 kişinin ise 2'sinin kadın, 7'sinin çocuk olduğu açıklandı.
YERLERİ 33 DAKİKA SONRA SAPTANDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, saat 03.25’te Alo 158 ihbar hattına Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında kaçakların botunun battığı bilgisinin geldiği, Ege Denizi’nde görevde olan Sahil Güvenlik uçağının, hemen bölgeye yönlendirildiği, saat 03.58'de yerleri belirlenerek arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bildirildi.
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