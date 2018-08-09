Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 7'si çocuk 9 ölü (5)

SİLAH ZORUYLA BİNDİRİLMİŞLER

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin taşındığı lastik botun batması sonucu 2'si kadın, 7'si çocuk 9 kaçak göçmenin yaşamını yitirmesinin ardından çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Irak'tan 20 gün önce Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerin, gece yarısı insan kaçakçılarıyla buluştukları öğrenildi.

Tercüman eşliğinde polise bilgi veren, botun batmasıyla eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Soner Rad, dehşet anlarını anlattı. Rad, toplam 13 kişi olduklarını, kendilerinin alınacağı tekneyi bekledikleri sırada kaçakçıların, lastik bot getirdiklerini söyledi. Lastik bota binmek istemediklerini belirten Rad, bunun üzerine silah gösterilerek, tehdit edilip, bota zorla bindirildiklerini söyledi. Rad, denize açıldıktan kısa süre sonra ise aşırı yük ve dalgalar nedeniyle yaşanan panik sırasında botun battığını belirtti.

CENAZE ARACINI GÖSTERİP, 'HER ŞEY BİTTİ' DEDİ

Soner Rad, sağ kalan oğlu Muhammet'i yanından ayırmadı ve eşi ile diğer çocuklarının cansız bedenlerinin konulduğu cenaze aracını göstererek, "Her şey bitti" dedi.

Taylan YILDIRIM/KUŞADASI (Aydın), (DHA)

FOTOĞRAFLI



