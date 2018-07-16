Kuşadası Gençlik Festivali 120 bin müzikseveri ağırladı

Orhan SENCER / KUŞADASI (Aydın), (DHA) - 5 günde 53 konsere ev sahipliği yapan Kuşadası Gençlik Festivali sona erdi. Festival, yaklaşık 120 bin müzikseveri ağırladı.
Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım organizasyonu ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda düzenlenen festivalin üçüncü yılında, Duman, Şebnem Ferah, Teoman, Athena, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin gibi Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinin yanı sıra, Selda Bağcan & Boom Pam, Ümit Besen & Pamela, Ceza, Halil Sezai, Emre Aydın, Ezhel ve Sattas’ın da aralarında olduğu farklı müzik türlerinden sanatçılar da sahne aldı. 53 konsere ev sahipliği yapan festival, 5 günde yaklaşık 120 bin müzikseveri bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl 90 bin kişinin izlediği festival, bu yıl kendi rekorunu kırdı.
FESTİVALİN KAPANIŞI TEOMAN VE MOR VE ÖTESİ'NDEN
Festivalin son gününde sırasıyla Ezgi Aktan, Öfkeli Kalabalık, Sattas, Aydilge, Kalben, Vega, Zakkum, Cem Adrian, Feridun Düzağaç, Selda Bağcan & Boom Pam sahne alırken, kapanışı ise Teoman ile Mor ve Ötesi yaptı. Son günde ayrıca Cem Adrian sahnesine davet ettiği Kalben ile düet yaparken, Selda Bağcan da Umut Kuzey’i sahneye çağırarak, düzenlediği festivallerden dolayı kendisine müzikseverler önünde teşekkür etti.
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