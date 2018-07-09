Kuşadası Gençlik Festivali’nde 5 günde 53 konser

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - KUŞADASI Gençlik Festivali, 3’üncü yılında 5 günde 53 konsere ev sahipliği yapacak.
Geçtiğimiz yıl 90 bin müzikseveri buluşturan Kuşadası Gençlik Festivali, bu yıl 11-15 Temmuz tarihleri arasında Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek. Umut Kuzey önderliğinde, Milyon Yapım organizasyonu ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek festivalde 5 gün boyunca 2 ana sahnede toplam 53 konser verilecek. Festivalde, Duman, Şebnem Ferah, Teoman, Athena, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin gibi Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinin yanı sıra, Ümit Besen & Pamela, Shantel (dj set), Ceza, Halil Sezai, Emre Aydın, Ezhel ve Sattas’ın da aralarında olduğu farklı müzik türlerinden sanatçılar da sahne alacak.
Katılımcılara kamp imkânının da sunulacağı festivalin programı şöyle:
-11 Temmuz Çarşamba- (Ücretsiz Açılış Partisi)
1.Sahne
Shantel (dj set)
Islandman
2.Sahne
Moğollar
Yeni Türkü
Set
-12 Temmuz Perşembe-
1.Sahne
Pentagram
Ceza
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Erdem Yener
Murder King
The Madcap
2.Sahne
Duman
Ümit Besen & Pamela
Umut Kuzey
Melek Mosso
What Da Funk
Piiz
-13 Temmuz Cuma-
1.Sahne
Hayko Cepkin
Halil Sezai
Pera
Yasemin Mori
Niyazi Koyuncu
Hedonutopia
2.Sahne
Şebnem Ferah
maNga
Fatma Turgut
Gazapizm
Gülçin Ergül
Sekerse Tehlike
-14 Temmuz Cumartesi-
1.Sahne
Athena
Pinhani
Adamlar
Deniz Tekin
Çamur
Supernova
2.Sahne
Emre Aydın
Seksendört
Ezhel
Sena Şener
Gökcan Sanlıman
Palmiyeler
-15 Temmuz Pazar-
1.Sahne
Teoman
Feridun Düzağaç
Zakkum
Kalben
Sattas
Ezgi Aktan
2.Sahne
Mor ve Ötesi
Selda Bağcan & Boom Pam
Cem Adrian
Vega
Aydilge
Öfkeli Kalabalık
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