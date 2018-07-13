Kuşadası Gençlik Festivali'nde Duman ve Pentagram rüzgarı

Orhan SENCER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI Gençlik Festivali'nin ikinci gününe Duman ve Pentagram damgasını vurdu.

Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım organizasyonu ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda düzenlenen festivalin ikinci gününde, sırasıyla The Madcap, Piiz, Murder King, What Da Funk, Erdem Yener, Melek Mosso, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Umut Kuzey, Ceza, Ümit Besen & Pamela, Pentagram ve Duman konser verdi.

Festivalde bugün birinci sahnede Hayko Cepkin, Halil Sezai, Pera, Yasemin Mori, Niyazi Koyuncu, Hedonutopia, ikinci sahnede Şebnem Ferah, Manga, Fatma Turgut, Gazapizm, Gülçin Ergül, Sekerse Tehlike konser verecek.

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