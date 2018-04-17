Kuşadası Körfezi’nde 49 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 49 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde rutin devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, sabah saat 08.00 sıralarında bir grup kaçak göçmenin lastik bir botla yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalıştıklarını tespit etti. Yapılan operasyonla lastik bot Kuşadası açıklarında durduruldu ve içindeki 29 Suriye, 14 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu toplam 49 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, İl Göçmen Bürosuna teslim edildi.