Kuşadası Körfezi’nde 72 kaçak göçmen yakalandı

Sahil güvenlik ekipleri tarafından Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan toplam 72 kaçak göçmen ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir grup göçmenin lastik bir botla yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı yönünde bir ihbar alan sahil güvenlik ekipleri Kuşadası açıklarında operasyon düzenledi. Operasyon sırasında lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 27 kaçak göçmen gözaltına alındı. Bir başka ihbarı daha değerlendiren sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi’nin Özdere açıklarında gerçekleştirdikleri operasyonda ise lastik bot içerisindeki 26 Suriye, 11 Orta Afrika, 5 Güney Afrika, 2 Fildişi Sahili ve 1 Togo uyruklu toplam 45 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil güvenlik ekiplerinin Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yakalanan toplam 72 kaçak göçmen, sorgulamalarının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.