Kuşadası Körfezi’nde hareketli dakikalar

Önceki gün Fethiye Hamam Koyu mevkiinde tekneleri batınca denizde mahsur kalan İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubundan 71 öğrenci ve 8 mürettebatın kurtarılması işlemini başarı ile icra eden Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kuşadası Körfezi’nde mahsur kalan bir başka dalgıcı da başarılı bir operasyonla kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde dalış yapmakta olan bir dalgıç, denizde aniden başlayan dalga ve oluşan akıntı sonrası açıkta kalınca imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Deniz ortasında kalan dalgıç, ekipler tarafından helikopterden sallanan sepetle denizden alındı. Filmleri aratmayacak görüntüler ise objektiflere yansıdı.
Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!
Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!
Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir
Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum