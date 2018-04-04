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Kuşadası Körfezi’nde hareketli dakikalar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

Önceki gün Fethiye Hamam Koyu mevkiinde tekneleri batınca denizde mahsur kalan İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubundan 71 öğrenci ve 8 mürettebatın kurtarılması işlemini başarı ile icra eden Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kuşadası Körfezi’nde mahsur kalan bir başka dalgıcı da başarılı bir operasyonla kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde dalış yapmakta olan bir dalgıç, denizde aniden başlayan dalga ve oluşan akıntı sonrası açıkta kalınca imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Önceki gün Fethiye Hamam Koyu mevkiinde tekneleri batınca denizde mahsur kalan İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubundan 71 öğrenci ve 8 mürettebatın kurtarılması işlemini başarı ile icra eden Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kuşadası Körfezi’nde mahsur kalan bir başka dalgıcı da başarılı bir operasyonla kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde dalış yapmakta olan bir dalgıç, denizde aniden başlayan dalga ve oluşan akıntı sonrası açıkta kalınca imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Deniz ortasında kalan dalgıç, ekipler tarafından helikopterden sallanan sepetle denizden alındı. Filmleri aratmayacak görüntüler ise objektiflere yansıdı.

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