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Kuşadası Körfezi’nde ’imdat" çağrısı yapan kaçak göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 08:39 | Son Güncelleme

Didim’in karşısındaki Eşek adası açıklarında yaşanan göçmen faciasının ardından Kuşadası Körfezi’ndeki bir başka göçmen faciasına ise ramak kaldı.

Kuşadası Körfezi’nde ’imdat" çağrısı yapan kaçak göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Didim’in karşısındaki Eşek adası açıklarında yaşanan göçmen faciasının ardından Kuşadası Körfezi’ndeki bir başka göçmen faciasına ise ramak kaldı. Zamanında yetişen sahil güvenlik ekipleri "imdat’ çağrısı yapan ve boğulmak üzere olan 6’sı çocuk, 8’i kadın 38 kaçak göçmeni kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollardan 10 kişi kapasiteli bir lastik bot ile Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan ve içinde kadın ve çocukların da bulunduğu 38 kaçak göçmen, Demircili Koyu açıklarında batma tehlikesi geçirerek, imdat çağırısı yaptı ve yardım talebinde bulundu. Boğulma tehlikesi üzerine sahil güvenlik komutanlığı tarafından görevlendirilen bir uçak ve bir bot olay yerine gitti. Batma tehlikesi geçirdikleri yer tespit edilen 7 Güney Afrika, 2 Afganistan, 21 Suriye, 5 Pakistan, 3 Somali uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmenin tamamı Sahil Güvenlik Botu tarafından sağ olarak kurtarılarak Sığacık limanına intikal ettirildi.

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