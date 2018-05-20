Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Acı olay Kuşadası’na bağlı Değirmendere Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Sitede bekçilik ve bahçıvanlık yapan İbrahim Duman’ın 65 yaşında ve aynı zamanda işitme ve konuşma engeli olan kayınvalidesi Ayşe Zeyrek, 3 yaşındaki torunu Emin Furkan Duman’ı yanına alarak site içinde gezintiye çıktı.
Anneanne ve torunu sitenin havuzunun kenarında yürürken bir anda dengelerini kaybederek havuza düştü. Yaklaşık 20 dakika suda kaldıkları belirlenen nine ve torunu, görenlerin haber vermesiyle sudan çıkarıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerine gelen 2 ambulans Ayşe Zeyrek'i ve torununu Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeyrek ve torunu hayata döndürülemedi.
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