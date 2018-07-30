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Kuşadası’nda turist otobüsüne molotoflu saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 04:09 | Son Güncelleme

Kuşadası’na tatile gelen yerli bir turist aynı otelde kaldığı ve tartıştığı Sırp turistlerin BG 1339 IR plakalı otobüsüne molotoflu saldırıda bulundu. Otobüsteki yangın kısa sürede söndürülürken, saldırgan olayın ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi Sabri Mumcu Caddesi üzerinde bulunan Çankaya Otel’de kalan Türk vatandaşı bir yerli turist ile Sırp turist kafilesi arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, aşırı derecede alkol alan Türk vatandaşı ile Sırp turistler arasındaki tartışma otel yöneticilerinin araya girmesi ile büyümeden önlendi. Olayın ardından otelin dışına çıkan alkollü Türk turist bir benzinciye giderek benzin aldı ve aldığı benzini de iki bira şişesine doldurdu.

Daha sonra tekrar otelin bulunduğu caddeye gelen saldırgan, yolun karşısından iki adet molotof kokteylini otelin önünde park etmiş durumda bulunan Sırp turistleri taşıyan otobüse fırlattı.

Saldırının ardından patlamayla yanmaya başlayan otobüse ilk olarak otel personeli, ardından da itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, kaçmaya çalışan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuşadası molotoflu saldırı turist

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