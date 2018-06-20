Kuşadası'dan Samos'a kaçmaya çalışan 2 İranlı yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesine turist olarak gelen 2 İranlı, iki metrelik lastik botla Yunanistan'ın Samos Adası'na kaçmaya çalışırken jandarmaya ekiplerince yakalandı.
Jandarma asayiş ekipleri dün akşam, Güzelçamlı Mahallesi Millipark Mersindere Mevkii'ndeki ormanlık alanda 2 kişinin yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığın öğrendi. Operasyon düzenleyen jandarma, kente turist olarak geldikleri belirlenen İran uyruklu M.S. ve S.R.'yi yakaladı. İki İranlı'nın Yunanistan'ın Samos Adası'na kaçma hazırlında oldukları anlaşıldı. İranlıların yanlarında ayrıca 2 can yeleği, 2 metre uzunluğunda turuncu renkte lastik bot, 2 kürek ve 1 hava pompası ele geçirildi. Pasaport kanuna muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan İranlılar, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Hakkari'den kahreden şehit haberi!
Ankara son noktayı koydu: ilk F-35 teslimatı yarın
ABD diken üstünde! Utanç kamplarına tepki büyüyor!
Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Doktorlar hastalığını bile bulamamıştı! Talihsiz kadının hayatını 2 tesisatçı kurtardı
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum