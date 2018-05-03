Kuşadası'nda 18 kaçak ile 1 organizatör yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden lastik botla ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 kaçak ile 1 Türk organizatör, polis tarafından yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye hazırlanan bir grup kaçaktan haberdar olunca gece harekete geçti. Değirmendere Mahallesi Sahil Siteleri bölgesinde kaçış hazırlığı içindeki 7'si çocuk 18 kaçak, polis tarafından yakalandı. Olay yerindeki İzmir plakalı servis minibüsünde yapılan aramada ise 1 zodyak bot ile bota ait motor ele geçirildi. Kaçışı organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı M.C., gözaltına alındı. M.C. işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gözaltına alınan 10 Afganistan, 2 Pakistan, 6 Suriyeli ise sorgularından sonra Aydın Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
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