Kuşadası’nda aranan 3 kişi yakalandı

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi polis tarafından yakalandı. Bu arada, polisin gerçekleştirdiği iki ayrı opreasyonda 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında arama yapan Kuşadası Polisi, kasten adam öldürme suçundan aranan cezaevi firarisi F.G, gasp suçundan aranan D.K ile hakkında Aydın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G’yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu arada, polis tarafından arama noktasında yapılan iki ayrı uygulamada ise Yakalanan C.E. isimli şahıstan ruhsatsız 1 adet 7.65 mm sig sauer silah,silaha ait 7 fişek ,1 adet o pompalı tüfek ve silaha ait 8 fişek, K.Y. isimli şahıstan ise ruhsatsız ibaresi kazınmış bir adet 9 mm silah ve silaha ait 8 fişekler ele geçirildi. Zanlılar hakkında işlem başlatıldı.