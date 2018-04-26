Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan biri cezaevi firarisi 2 zanlı yakalandı

Kuşadası’nda kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan biri cezaevi firari 2 kişi, polis tarafından yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri N.K.’nin kimlik kontrolünü yaptı. Yapılan sorgulamada, N.K.’nin nitelikli cinsel saldırı, cebir, tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan arandığı, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı ikinci operasyonda ise kimlik kontrolü yapılan R.Ö.’nün kimliğinin sahte olduğu ortay açıktı. Yapılan parmak izi incelemesinde ise R.Ö.’nun 8 ayrı suçtan arandığı, cezaevi firarisi olduğu ve aynı zamanda hakkında ise 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Sorgulamalarının ardından mahkeme sevk edilen zanlılar tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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