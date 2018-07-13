Kuşadası'nda cinayet gibi kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 gençten Ogün Tozan (15) öldü, Ladik Söğüt (25) yaralandı. Kaza sırasında paniğe kapılan kadın sürücünün, otomobiliyle üzerinden geçmesiyle Tozan'ın öldüğü ileri sürüldü.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Davutlar Mahallesi, Kumsal Sahil Sitesi önünde meydana geldi. Ladik Söğüt yönetimindeki motosiklet, plakası alınamayan bir otomobile arkadan çarptı. Başında kaskı bulunmayan Söğüt ile arkasındaki arkadaşı Ogün Tozan, çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön tarafına doğru asfalta fırladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, otomobilin kadın sürücüsü, panikle, asfalta fırlayan iki gençten Tozan'ın üzerinden geçip, hızla olay yerinden kaçtı. Tozan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Söğüt ise ağır yaralandı. Söğüt, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, kaçan otomobilin plakasının tespit edilip, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
GÖZTEPE'YE TRANSFER OLMUŞ
Kazada yaşamın yitiren Ogün Tozan'ın amatör kümede mücadele eden Davutluspor'un altyapısında futbol oynadığı, bu yıl Göztepe Spor Kulübü altyapısına transfer olduğu öğrenildi.
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