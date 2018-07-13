HABER

Kuşadası'nda cinayet gibi kaza: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 gençten Ogün Tozan (15) öldü, Ladik Söğüt (25) yaralandı.

Kuşadası'nda cinayet gibi kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 gençten Ogün Tozan (15) öldü, Ladik Söğüt (25) yaralandı. Kaza sırasında paniğe kapılan kadın sürücünün, otomobiliyle üzerinden geçmesiyle Tozan'ın öldüğü ileri sürüldü.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Davutlar Mahallesi, Kumsal Sahil Sitesi önünde meydana geldi. Ladik Söğüt yönetimindeki motosiklet, plakası alınamayan bir otomobile arkadan çarptı. Başında kaskı bulunmayan Söğüt ile arkasındaki arkadaşı Ogün Tozan, çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön tarafına doğru asfalta fırladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, otomobilin kadın sürücüsü, panikle, asfalta fırlayan iki gençten Tozan'ın üzerinden geçip, hızla olay yerinden kaçtı. Tozan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Söğüt ise ağır yaralandı. Söğüt, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, kaçan otomobilin plakasının tespit edilip, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
GÖZTEPE'YE TRANSFER OLMUŞ
​Kazada yaşamın yitiren Ogün Tozan'ın amatör kümede mücadele eden Davutluspor'un altyapısında futbol oynadığı, bu yıl Göztepe Spor Kulübü altyapısına transfer olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda cinayet gibi kaza: 1 ölü, 1 yaralıKuşadası'nda cinayet gibi kaza: 1 ölü, 1 yaralıKuşadası'nda cinayet gibi kaza: 1 ölü, 1 yaralı

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanan FETÖ şüphelisi Mersin'de sorgulanıyorMİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanan FETÖ şüphelisi Mersin'de sorgulanıyor
Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (2)Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.