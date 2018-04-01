HABER

Kuşadası'nda ekskvatör tatilcilere çarptı: 1 kadın öldü, diğeri yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken ekskavatörün çarptığı tatilcilerden Ayşe Kaynadır (45) öldü, Aylin Akkurt (46) ise yaralandı.

Kuşadası'nda ekskvatör tatilcilere çarptı: 1 kadın öldü, diğeri yaralandı

Latif SANSÜR/KUSADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken ekskavatörün çarptığı tatilcilerden Ayşe Kaynadır (45) öldü, Aylin Akkurt (46) ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Kuşadası Sahili'ndeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden bir tur şirketi ile ilçeye tatile gelen Ayşe Kaynadır ile Aylin Akkurt, birlikte geldikleri kafileyi taşıyan Tariş Otoparkı'ndaki otobüsün yanına gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yol yapımında çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait kepçeli ekskavatör, geri manevra yapınca, Ayşe Kaynadır ile Aylin Akkurt'a çarptı. Kazada, Kaynadır ile Akkurt yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kepçenin sağ tekerleğinin altında kalan Ayşe Kaynadır, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aylin Akkurt'a ise götürlüdüğü Kuşadası Devlet Hastanesi'nde ayakta müdahale edildi.
Çorlu'da sigorta acentesi sahibi olan Kaynadır'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis, ismi açıklanmayan operatörü gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda ekskvatör tatilcilere çarptı: 1 kadın öldü, diğeri yaralandıKuşadası'nda ekskvatör tatilcilere çarptı: 1 kadın öldü, diğeri yaralandıKuşadası'nda ekskvatör tatilcilere çarptı: 1 kadın öldü, diğeri yaralandı

FETÖ'de 5 kademeli yeni yapıFETÖ'de 5 kademeli yeni yapı
Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldıOnur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.